شاهد.. وزيرة التضامن تدخل فى نوبة بكاء بعد «تجربة العمى» (فيديو)

لم تتمالك وزيرة التضامن الاجتماعي نفسها من البكاء، خلال حديثها عن تجربتها الشخصية كفيفة لمدة ساعة ضمن مشاركتها فى تجربة (حوار فى الظلام)، وهى أن يعيش الشخص ما يعيشه الشخص الكفيف ويستخدم حاستى السمع والشم فقط.



وانفجرت الوزيرة فى البكاء عندما وقفت لتلقي كلمة أمام مجموعة من أعضاء مؤسسة النور والأمل، وقالت إن ما شعرت به جعلها تشعر بنعم الله على البشر، وإنه "ما ينفعش نقول لحد كلمة أنا عارف إنت حاسس بإيه، وما ينفعش نقول لحد أنا حاسس بيك وحاسس بتمر بإيه إلا إذا خضنا التجربة زيهم".



وأوضحت أنها تعمل على دعم التجربة ومؤسسة النور والأمل لرعاية المكفوفين بكل السبل الممكنة.



جدير بالذكر أن نشرة الدستور newsletter التى تصدر كل سبت عن مؤسسة "الدستور" قد نشرت موضوعا تحت عنوان "الوزيرة غادة والي كفيفة لمدة ساعة.. ما القصة؟".