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توك شو

"خناقة" على الهواء بين والد المتهم في قضية الاعتداء على شاب بالمنزلة وأحد أقارب الضحية

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 10:36 م
جريدة الدستور
محمود عرفات
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نشبت مشادة كلامية حادة بين والد أحد المتهمين في قضية الاعتداء على شاب بمدينة المنزلة بالدقهلية بالأسلحة البيضاء، وبين والد الضحية خلال مداخلتهما الهاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية المحور.

وقال أحمد الحديدي، والد أحد المتهمين، إن ما حدث أن مشاجرة نشبت بين ابنه وأحد الشباب، فتصرف فيها ابنه بتصرف غير مقبول بالاعتداء على زميله بسلاح أبيض، نافيا كل ما ردده أهل الضحية من أنه رجل مسجل لدى الشرطة أو أن أبنائه مسجلين.

وتابع أن ابنه باسل الذي شارك في واقعة الاعتداء يدرس في أوكرانيا، وسافر على الفور بعد هذه الواقعة، مشيرا إلى أنه يربطه بعائلة الضحية أو الشاب المعتدى عليه، علاقات قوية.

وعن مزاعم أسرة الضحية بأنه اكتسب ثروته بشكل غير مشروع، قال: "من لديه مستندات على ذلك يُخرجها، ونحن في دولة قانون لن تسمح لأحد بالتجاوز".  

وتابع أن اعتداء ابنه باسل على الشاب الآخر: "كان رد فعل، ولم يبادر بالاعتداء عليه"، مضيفا: "دول شباب ووارد أنهم يخطئوا".

وأشار إلى أن هناك محاولات للوساطة والصلح بينه وبين عائلة أبو طالب التي ينتمي لها الشاب الضحية.

ومن جانبه، قال محمد التابعي أحد أقارب المعتدي عليه في واقعة المنزلة، إن أحمد الحديدي قام بتهريب ابنه على الفور بعد واقعة الاعتداء على الشاب محمد العربي، موضحا أنه عندما علم أن الشرطة ستداهم منزله لضبط ابنه هرب هو وعائلته إلى بورسعيد.

واستكمل أنه تقدم ببلاغ رسمي ضد أحمد الحديدي بأنه حرض أولاده على ارتكاب الجريمة وتستر عليه، موضحا أنه متورط في قضايا تهريب آثار.

واتهم أحمد الحديدي محمد التابعي بأنه شخص مسجل لدى الشرطة، لأنه كان متهما في قضية شروع في قتل عام 1985.

ليرد محمد التابعي قائلا: "كذاب في أصل وشه".

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