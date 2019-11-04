زكي البحيري يكشف: هل كانت ثورة 25 يناير السبب في بناء سد النهضة؟

كشف الدكتور زكي البحيري، الأستاذ بجامعة المنصورة وخبير الدراسات الإفريقية، كواليس بناء السد العالي، ورفض الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الاقتراض من أجل إتمام المشروع.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أن مصر كانت بحاجة لـ 400 مليون دولار من أجل بناء السد العالي، موضحًا أن البنك الدولي كان سيدفع 200 مليون دولار، ومصر ستوفر 50 مليون دولار، وأمريكا وبريطانيا سيدفعان 80 مليونا، ويتبقى 70 مليونا تقترضهم مصر من أمريكا وبريطانيا مقابل عدم الاقتراض من الاتحاد السوفييتي.

وتابع: "عبد الناصر اعترض، وبعدها أمم قناة السويس ليجد مبالغ مالية من القناة بدلا من الاقتراض، وبعدها حدث العدوان الثلاثي على مصر".

ولفت إلى أن مصر لجأت وتفاهمت مع الاتحاد السوفييتي على تمويل مشروع السد العالي، وتم البناء في الفترة من 1960 إلى 1970، وكان رد فعل أمريكا على مصر، هو إرسال البعثات لاستصلاح الأراضي في إثيوبيا، ودراسة المشروعات التي من الممكن أن تنفذ في أثيوبيا، وكان من بينها فكرة سد النهضة.

وواصل: "أيام جمال عبدالناصر كانت العلاقات متميزة بين مصر وأثيوبيا ولم يكن هناك تفكير في بناء سدود في إثيوبيا، وفي أيام الرئيس السادات تحدث رئيس الوزراء الإثيوبي في هذا الوقت عن إقامة سد من السدود، وأيام مبارك أيضًا طرحت الفكرة، وبدأ التنفيذ بعد ثورة 25 يناير، والتي تعد سبب من أسباب بناء السد كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي".