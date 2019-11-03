أخصائي نفسي يكشف خطورة الروتين في العمل

قال الدكتور فادي صفوت، أخصائي الطب النفسي وعلاج الإدمان، إن التعامل مع بشر يوميًا وحدوث مشاكل يؤثر بشكل كبير على الإنسان.



وأضاف خلال لقائه في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، والمُذاع عبر فضائية "on e": "في ظاهرة تحدث للأطباء وعملاء البنك وكل من يتعامل مع عدد كبير من البشر يشعر أنه أنطفئ ولم يعد لديه قدرة على التعامل مع ناس أخرى ويولد لديه لا مبالاة".



وتابع: "مع كثرة سنوات العمل مع كل هذا الكم من البشر، يتحول الإنسان لماكينة ولذلك يفقد قدرته على التفكير ومواجهة المشكلات وإيجاد حلول لها".



وأوضح أن الحل الأمثل لهذه المشكلة هو كورسات وتأهيل نفسي، وهناك بعض الشركات الكبرى تنظم رحلات لموظفيها كل فترة حتى لو كانت بسيطة، مشيرًا إلى أن العائد المادي الضعيف للموظفين العاملين في هذه الوظائف يكون قليل جدًا وهو الأمر الذي لا يعطيه دافع للعمل.