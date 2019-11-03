أحدث ظهور للفنانة نادية لطفي داخل المستشفى برفقة النجوم.. صور

شاركت الإعلامية بوسي شلبي، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، بصور لزيارتها هي وعدد من النجوم للفنانة نادية لطفي داخل المستشفى.



وشارك في الزيارة الفنانة رجاء الجداوي، والفنانة دلال عبدالعزيز، ودنيا سمير غانم، وشقيقتها إيمي.



ويرتبط هؤلاء النجمات بعلاقة صداقة قوية مع الفنانة نادية لطفي ويحرصن على التواجد برفقتها أغلب الأوقات بالمستشفى.



وكانت الفنانة نادية لطفي، قد نقلت لمستشفى القوات المسلحة في السنوات الأخيرة لنلقي العلاج وذلك بعد تعرضها لازمة صحية شديدة.



يذكر أن الفنانة نادية لطفي، اسمها الحقيقي، هو بولا محمد مصطفى شفيق هو اسمها الحقيقي، ولدت في حي عابدين في القاهرة لأب مصري وأم بولندية، حصلت على دبلوم المدرسة الألمانية بمصر عام1955، ومن المقرر أن يتم الاحتفال بعيد ميلادها 83 يوم 3 يناير المقبل، وينظمه النجوم لها داخل المستشفى في السنوات الأخيرة.