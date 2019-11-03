الباز: السيسي ليس صناعة إعلامية وإنجازاته تتحدث عنه

استعرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، تغريدة للقيادي الإخواني محمد الصغير، والتي يدعي فيها الأخير أن الشخصيات العسكرية التي تحكم مصر دائمًا ما تحتاج إلى إعلام لكي يساندها.

وقال "الباز"، في برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، إن هذا الرجل محمد الصغير هو مفتي ضلالي، مشيرًا إلى أن هناك محاولة لتشكيك المصريين في إعلامهم، وادعاء أن الإعلام المصري يخدم النظام، ولكن في الحقيقة الإعلام المصري يعمل لصالح الدولة المصرية ويهمه أن تكون الدولة قائمة، ويعلم جيدًا أن الأشخاص والأنظمة زائلة.

وتابع أن الإعلام لم يصنع جمال عبد الناصر، فعبد الناصر كانت له إنجازات، وبنى السد العالي، وكذلك الإعلام لم يصنع الرئيس السادات.

وواصل أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ليس صناعة إعلامية، وإنجازاته تتحدث عنه، موضحًا أن الرئيس السيسي ليس ظاهرة إعلامية أو ظاهرة صوتية، ولكنه حقق إنجازات غير مسبوقة على المستوى الاقتصادي، والاجتماعي في مصر.

واستطرد أن الإعلامي ينقل ما يحدث على الأرض، ولا يمكن للإعلام أن يصنع شيئًا ليس له وجود.