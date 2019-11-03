الباز يكشف: لماذا يتسول شباب الإخوان في شوارع تركيا؟

عرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، تقريرًا أعدته صحيفة "عرب ويكلي" رصدت فيه أوضاع الإخوان في تركيا وكيف يعيش خصوم الدولة المصرية في أنقرة.

وقال "الباز"، في تعليقه على الفيديو، خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على فضائية "المحور"، إن الموقع كشف محاولة شاب رابع من شباب الإخوان حاول الانتحار ولكن تم انقاذه.

وأضاف، أن الشباب ينتحرون بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية، لافتا إلى أن شباب الإخوان في تركيا يعملون في بيع "الشرابات" في الشوارع، وعدد من شباب الإخوان يتسولوا في شوارع تركيا.

وتابع: "قيادات الإخوان أخذوا فلوس التمويل واشتروا بيها سيارات وشقق، أما الشباب يتسولوا في الشوارع".