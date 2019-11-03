جماعة بلا كرامة أو حياء.. كيف حصل قيادات الإخوان على الجنسية التركية مجانًا؟

عرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، مقطع فيديو للإرهابي الهارب ياسر العمدة وهو يعترف بحصوله على الجنسية التركية مجانًا، ويقول فيه أيضًا: "اللهم لا تمتني مصريًا".

وعلق "الباز"، على الفيديو، خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على فضائية "المحور": جماعة الإخوان هي جماعة بلا كرامة أو حياء، الناسي قادرين على إدهاشنا طوال الوقت.. أنت أمام واحد قال الحمد لله أنا بقيت تركي، واحنا كمان بندعي معاك، انت لا تستحق الالتفات، وتراب هذا البلد محرم على أمثالكم".

وتابع: "مش ده بس اللي حصل على الجنسية، لكن المذيعين أيضًا في قنوات الإخوان حصلوا على الجنسية مجانا".