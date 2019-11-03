الديهي يفتح النار على جمعيات حقوق الإنسان بعد قنص إسرائيلية لفلسطيني

علق الإعلامي نشأت الديهي، على مقطع فيديو لقيام مجندة إسرائيلية بمباغتة فلسطيني أعزل برصاصة، والذي اكتشف بعد عام ونصف، عندما أرسلت المجندة الفيديو لصديق لها لتأخذ رأيه في تصويبها.



وقال "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المُذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم: "هذا الفيديو فاضح للمتشدقين بحقوق الإنسان والحريات سواء الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان، هيومان رايتش ووتش، ومنظمة العفو الدولية، وللجماعات التي تتحدث ليل نهار عن الحق والعدل والمساواة، ولعزمي بشارة الذي أقسم يمين الولاء لإسرائيل، ولإعلاميي الإخوان، ولأيمن نور، مالك قناة الشرق، ولقناة الجزيرة، وأمير قطر، والرئيس التركي".



ووجه الديهي، رسالة لعزمي بشارة، قائلًا: "اعمل حلقة بفضائية "التلفزيون العربي" التي تشرف عليها حول أن إسرائيل تنظر للمواطن العربي على أنه طائر يجب قنصه"، ورسالة أخرى للإعلامية رشا قنديل، مذيعة "BBC"، قائلًا: "روحي اعملي سبق وحوار مع هذه المجندة الإسرائيلية، أو اعملي سبق مع عزمي بشارة عن قنواته التي تدعم الإرهاب، بدلًا من السبق مع المقاول الهارب التافه".



وأردف: "أرسل هذا الفيديو لكل الأبواق التي تدعي المثالية"، مطالبًا هؤلاء بترك مصر للمصريين، وأن يتركوا مصر وشأنها، مصر خاضت حروب من أجل القضية الفلسطينية، لكن ماذا قدمتم أنتم وحتى حماس للقضية الفلسطينية، لا يزايد أحد على الموقف المصري من القضية الفلسطينية".



وتابع: "أنتو زي النمل ومصر زي الفيل، ولن يضر النمل الفيل، والحشرة الوضيعة لن تؤثر على الحصان الأصيل، فمصر الحصان الأصيل، وأنتم جميعًا حشرات".