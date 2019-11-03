ابنة شقيقة صباح تكشف تفاصيل قصة حبها لرشدي أباظة وخداعه لها

كشفت الفنانة جانو فغالي، ابنة شقيقة الفنانة الراحلة صباح، تفاصيل قصة الحب التي جمعت بين خالتها وبين الفنان الراحل رشدي أباظة.



وقالت خلال لقائها في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، والمُذاع عبر فضائية "cbc"، إن خالتها كانت صديقة مقربة من الفنانة سامية جمال، ولم يكن هناك إعجاب بينها وبين رشدي، مشيرة إلى أنها بعد أن سافرت للبنان لحق بها رشدي أباظة، وأقنعها بحبه لها وأنه انفصل عن سامية جمال.



وأضافت، أن فترة زواجهما استمرت 3 أشهر وليس كما يُشاع يومًا واحد، وأن سبب انفصالهما هو استقبال سامية جمال لرشدي أباظة في المطار بالقبلات والأحضان فعرفت من ذلك أنهما مازالا زوجان، وطلبت الطلاق غيابيًا وقاطعته بعدها عامين.



وأكدت أنها بعد ذلك تناست الخلافات بينهما وظلت علاقتها بسامية جمال جيدة وشاركت رشدي أباظة بطولة فيلم "نار الشوق"، وكشفت نظراتهما في الفيلم عن قصة الحب التي جمعت بينهما.



وأوضحت أن رشدي أباظة، عندما مرض في أواخر أيامه رفض زيارة صباح له في المستشفى حتى لا تراه بعد تغير ملامحه، ولكنها أصرت ودخلت غرفته وكان في وجود أحمد بدرخان، ووقتها أصيبت بحالة انهيار شديدة.



وعن وصفها للفنان الراحل رشدي أباظة بقولها: "اللي ما اتجوزتش رشدي أباظة يبقى ما اتجوزتش"، مؤكدة لأنه الوحيد في أزواجها الذي استطاع احتوائها بشكل كبير.