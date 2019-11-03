تفاصيل إطلاق سيارات الضبطية القضائية في المحافظات لحماية المستهلك

قال اللواء راضي عبدالمعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز أطلق خدمة سيارة الضبطية القضائية في الأسواق وأماكن التجمعات؛ لرصد أي ممارسات ضارة بالمستهلك، والتعامل معها فورًا.



وأشار "عبدالمعطي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج "بالورقة والقلم"، المُذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم، إلى أن هذه الخدمة بدأت في القاهرة الكبرى، ومن المستهدف تعميمها في جميع المحافظات، موضحًا أنه تم تجهيز مقرات لها في بعض محافظات الصعيد ومحافظات الوجه البحري.



وأوضح أنه حال ورود شكوى للجهاز يتم التواصل مع أقرب سيارة ضبطية قضائية للتعامل معها بشكل فوري، مشددًا على أن حماية المستهلك حق دستوري للمواطنين، والرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بالحفاظ على حقوق المواطنين الخاصة بالاستهلاك والرقابة على الأسواق.



وناشد رئيس الجهاز، الإعلام القيام بدورة في توعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم وكيفية التواصل مع الاجهزة المعنية للحصول على حقوقهم.



وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك، أن المواطن محور اهتمام الدولة والرئيس وجميع المؤسسات، موضحًا أنه تم استحداث شاشات تفاعلية داخل محطات القطار وفي المطار، وفي المولات الكبرى، تتيح لكل مواطن وضع شكواه للتعامل معها بشكل فوري، مع إتاحتها للسياح للإبلاغ عن أي شكوى والتفاعل معها سريعًا ليتأكد أن مصر دولة قانون.