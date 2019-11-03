قوائم مرشحي الرئاسة تصدم الشارع الجزائري

قال مراسل فضائية "الغد"، إن قائمة المرشحين في الانتخابات الرئاسية صدمت الشارع الجزائري الذي لم يتوقع أن يتصدر هؤلاء المشهد الانتخابي بعد كل ذلك الحراك الثوري.



وأضاف أن الخطوة المقبلة في الانتخابات الرئاسية هي تسليم استمارات الترشح إلى المجلس الدستوري ثم تأتي مرحلة الطعون، وبعد الانتهاء من فرز الطعون والتحري عنها يتم الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين.



وأكد مراسل "الغد"، أن السقف الزمني لإجراءات الاستحقاق الانتخابي الرئاسي ينتهي يوم الثاني عشر من ديسمبر.



وأضاف أن هناك 5 مرشحين تقدموا بأوراقهم واستمارات الترشيح، بينهم 4 مرشحين تولوا حقائب وزارية في عهد الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.



وأشار المراسل إلى أن المرشحين هم عبدالمجيد تبون مرشحًا مستقلًا، وكان رئيس وزراء خلال عهد بوتفليقة، وعلي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات المعارض، وتولى رئاسة الوزراء أيضًا في العهد السابق



وأوضح أن المرشحين الآخرين هم عبدالعزيز بلعيد، رئيس حزب جبهة المستقبل، وعبدالقادر بن قرينة، رئيس حركة البناء الوطني، وعزالدين ميهوبي، الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي، وهو أحد أعمدة التحالف الرئاسي الذي كان يدعم بوتفليقة.