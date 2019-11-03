"نورا تحلم" يعيد هند صبرى لمنصة تتويج بـ"أيام قرطاج السينمائية"

اقتنص الفيلم التونسي "نورا تحلم" التانيت الذهبي لجائزة أفضل فيلم بمهرجان أيام قرطاج السينمائية بينما فازت بطلته النجمة هند صبري بجائزة أفضل ممثل.



وتعود هند صبري بهذه الجائزة لمنصة تتويج المهرجان العربي الأقدم بعد 25 عاما منذ آخر تتويج لها عام 1994، وكانت أصغرممثلة تحصد الجائزة حيث لم تتجاوز الـ16 عاما وقتها.



وأعربت "هند" في كلمتها خلال المهرجان عن شكرها لفريق عمل الفيلم وتحدثت عن مرور ربع قرن منذ فوزها بالجائزة نفسها وشكرت الراحل نجيب عياد والمخرجين الكبار مفيدة تلاتلي ونوري بوزيد.



وأضافت "هند" وسط التصفيق الحار، أنه وبرغم مرور ربع قرن على أولى جوائزها وعملها بالسينما، لافتة إلى أن السينما التونسية في قضايا المرأة رهينة بقوانين تدفعها للأمام ومجتمع يحاول عرقلة هذا أحيانا لكن وبكل تأكيد فالمرأة التونسية تريد أن تنطلق للإمام.



الفيلم من تأليف وإخراج هند بوجمعة، وإنتاج بروباغندا عماد مرزوق، وبطولة هند صبري، ولطفي العبدلي، وحكيم بومسعودي، وإيمان الشريف، وجمال ساسي، وسيف ظريف.