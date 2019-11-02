تركيا تواصل قمع ممثلى المعارضة بالمواقع الإدارية (فيديو)

بثت فضائية "إكسترا نيوز"، لقطات من إلقاء الشرطة التركية القبض على عدد من المعارضين الأتراك، وسط احتجاجات على قمع ممثلي المعارضة بالمواقع الإدارية، وتعيين نائب تابع للحزب الحاكم كنائب رئيس لبلدية ساري التركية بعد إقالة عضوة حزب الشعوب الديمقراطي التركي المعارض من رئاسة البلدية في حلقة جديدة من حلقات قمع المعارضة التركية.

وأفادت القناة، بأن عضوة حزب الشعوب الديمقراطي التركي المعارض تواجه التحقيق معها بتهمة الإرهاب والانضمام إلى منظمة إرهابية مسلحة، وعمل دعاية للمنظمة الإرهابية ليرتفع عدد البلديات التي تم عزل رؤسائها وتعيين أوصياء عليهم بدلًا من المقالين من وزارة الداخلية التركية إلى 12 بلدية.

