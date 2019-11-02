الأطباء يخفقون في مناقشة تكاليف الاختبارات الجينية للسرطان

يبدو أن بعض أطباء الأورام يجدون الكثير من المشقة قد تمتد إلى فشلهم فى مناقشة تكاليف الإختبارات الجينية لمرضاهم.



ووفقا لتحليل أجراه باحثون ينتمون لـ"جمعية السرطان الأمريكية"، يناقش ما يقرب من إخصائى من بين كل سبعة أخصائيين فقط تقييمات وتكاليف الإختبارات الجينية التى يتحتم على المرضى إجراؤها.



ويرجع هذا الإخفاق إلى إرتفاع تكاليف هذه الإختبارات والتى تصل إلى 2000 دولار، ولا تغطى من جميع برامج التأمين الصحى أو تندرج ضمن العلاجات الموصى بها بناء على النتائج المتوصل إليها، وفقا للمعاهد الوطنية للصحة.



وقال الدكتور روبن يابروف، أستاذ علم الأوئبة والمدير العلمى فى مركز ابحاث الخدمات الصحية فى نيويورك:" تعد الصعوبات المالية الطبية، مثل مشاكل دفع الفواتير الطبية، أو تأخير أو إستمرار الرعاية بسبب التكلفة، أمرا شائعا على نحو متزايد بين مرضى السرطان والناجين منه ".



وأوضح أن الإختبارات الجينية والعلاجات المرتبطة بالسرطان قد تكون باهظة الثمن، وحتى المرضى الذين لديهم تغطية تأمين صحى خاص، قد يواجهون تكاليف باهظة، حيث يلعب أطباء الأورام دورًا رئيسيًا فى مناقشة خيارات العلاج مع مرضاهم".



وفى هذه الدراسة، قام الباحثون بتحليل يبانات مستخلصة مما توصل إليه 1،220 عالم من أطباء الأورام الذين تحدثوا عن مناقشات الإختبارات الجينية مع مرضى السرطان فى المسح الوطنى للطب الدقيق لعام 2017 فيما يتعلق بعلاج السرطان، وهى دراسة إستقصائية أجريت تحت رعاية "المعهد الوطنى للسرطان والمعهد القومى لبحوث الجينوم البشرى".



ومن بين أطباء الأورام الذين شملهم الإستطلاع، أفاد 50% أنهم غالبا ما يناقشون التكاليف المحتملة للإختبارات والعلاجات ذات الصلة، مشيرا 26،3 % إلى أنهم "أحيانا" تحدثوا عن الأسعار.. في حين قال 23،7 % إنهم لم يناقشوا "أبدا" التكاليف عند التوصية بإجراء الإختبارات الجينية.



وأشار "يابروف" إلى أن "العديد من أطباء الأورام يناقشون تكاليف الإختبارات الجينية والعلاج ذى الصلة.. فمن المهم أيضا لمرضى السرطان وعائلاهم طرح أسئلة حول خيارات علاجهم لضمان إتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الرعاية، وأن الرابطة تقدم موادا تعليمية للمرضى تركز على كيفية إدارة التكاليف المرتبطة بالعلاج".