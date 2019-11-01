بالصور.. أنغام تتألق بأضخم حفلاتها فى "المنارة"

أحيت النجمة أنغام حفلا غنائيا يعد الأضخم لها في القاهرة، حيث أقيم بساحة مركز المنارة وليس داخل قاعة المسرح؛ نظرا للإقبال الجماهيري الكبير من محبي مطربة مصر الأولى.



وحضرت "أنغام" بصحبة زوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم ومديرة أعمالها راندا رياض، وصعدت على خشبة المسرح بجوار فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحان، ومرددة لأغنية "عمري معاك" وسط عاصفة من التصفيق وهتافات الإعجاب بعدها قامت بتحية الجمهور، مازحة: "مساء الخير بردانين"، خاصة مع انخفاض درجة حرارة الجو في هذه الليلة.



كما تألقت "أنغام" بوصلة طربية مع أغاني "بقول نسياك"، "ولا دبلت"، "هدنة"، "روحي وسنيني"، "أساميك الكتيرة"، "حبايبنا"، "هبدأ من الآخر"، "مطمنة"، "مهزومة"، "بين البينين"، "فرصة الاختيار"، "بتوصفني"، "سكت ليه"، "عرفها بيا"، "بعت لي نظرة"، "اكتبلك تعهد"، "حته منك"، واختتمت بـ"سيدي وصالك".



وحرصت أنغام في ختام وصلتها على توجيه التحية الجمهور قائلة: "رغم أني نشفت من البرد.. بس حبكم بيدفيني".



وتميز الحفل بالتنظيم المبهر على غرار سهرات اللايف العالمية للثلاثي: إسلام عرفة ومحي الأشموني وعمر الأشموني".