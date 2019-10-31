هنا الزاهد بإطلالة باللون الاسود على صفحتها على انستجرام (صور)

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورا جديدة لها على موقع "انستجرام" بإطلالة باللون الأسودوارتدت هنا الزاهد فى الصور جاكت باللون الأسود، وتسريحة شعر كيرلي معتادة لها، ومكياج هادئ.وشملت الإطلالة اكسسوارات باللون الفضي