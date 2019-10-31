بسمة: لن أشارك في الجزء الثاني من "حريم كريم" في هذه الحالة

كشفت الفنانة بسمة، تفاصيل جديدة في الجزء الثاني من فيلم "حريم كريم"، مع الفنانين مصطفى قمر وداليا البحيري وعلا غانم، مؤكدة أن المخرج علي إدريس تحدث معها بالفعل عن الجزء الجديد وأخبرها أن الفكرة مطروحة.

وأضافت خلال لقائها في برنامج “أسرار النجوم”، مع الإعلامية إنجي علي، والمذاع عبر "نجوم إف إم": "اتفقت معه على مقابلة جماعية بحضور الكاتبة زينب عزيز، لكننا اتفقنا جميعا أننا بانتظار السيناريو لنرى تطور الشخصيات وهل سيتحملنا السيناريو أم لن يتحملنا".

وأكدت الأجزاء الثانية من الأعمال الفنية، أحيانا تكون ناجحة وأحيانا لا تنجح وتكون استثمار لنجاح الجزء الأول، الأمر كله يعتمد على السيناريو وكيفية تنفيذه.

وأكدت أنها لن تشارك في الجزء الثاني من “حريم كريم” إذا كان ليس على قدر إمتاع الجزء الأول، قائلة: “لن استطيع العمل فيه، خاصة أن الفيلم في الجزء الأول كان خفيفا ومحببا للقلب”.

