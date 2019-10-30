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عالم

القيادة الأمريكية الوسطى: منحنا البغدادي فرصة للاستسلام وباقون في سوريا

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 11:27 م
جريدة الدستور
محمد عمر
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أكدت القيادة المركزية الأمريكية، أن عملية قتل زعيم تنظيم الإرهابي أبي بكر البغدادي أسفرت عن مقتل 6 أشخاص خلال العملية كانوا معه، مشيرا إلى أن العملية أميركية بحتة.

جاءت تصريحات قائد القيادة الأمريكية الوسطى الجنرال كينيث ماكينزي خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم من واشنطن مع مساعد وزير الدفاع جوناثان هوفمان بشأن حيثيات قتل أبو بكر البغدادي.

وأكد ماكينزي أن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" ساهمت بتقديم معلومات ساعدت في تنفيذ عملية قتل البغدادي.

ونشر ماكينزي خلال المؤتمر الصحفي لقطات فيديو تظهر عملية قتل البغدادي.

وكشف قائد القيادة الأمريكية الوسطى أن القوة الأمريكية أعطت البغدادي فرصة للاستسلام لكنه رفض.

وشددت القيادة الأمريكية الوسطى على أن أمريكا ستبقى في شرق سوريا لحماية منابع النفط ومنع داعش من الوصول إليها مشيرة إلى أن داعش لن يتمكن من السيطرة على حقول النفط في سوريا.

وكشف ماكينزي عن تنظيم داعش سيقوم بعمليات انتقامية وهم مستعدون لذلك معتبرا أن عملية قتل البغدادي تظهر قوة الولايات المتحدة.

وأضاف: "تم اعتقال شخصين خلال عملية استهداف البغدادي وقمنا بتدمير مخبأه، أما رفاة البغدادي دفنت في البحر خلال 24 ساعة من مقتله".

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