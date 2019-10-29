ولي العهد السعودي يلتقي رئيس وزراء الهند

بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي، مع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي أوجه العلاقات بين البلدين والسبل الكفيلة لتطويرها.



كما بحث الجانبان خلال لقائهما اليوم في الرياض المستجدات الإقليمية والدولية وتنسيق الجهود المبذولة تجاهها، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".



ووقع الجانبان في ختام الاجتماع على اتفاق إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي الهندي.



وحضر اللقاء عددا من مسؤولي البلدين بينهم، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وآخرين.



فيما حضر الاجتماع من الجانب الهندي، مستشار الأمن الوطني أجيت دوفال، ووكيل الوزارة الخارجي فيجاي كيشات، وسفير الهند لدى المملكة أوصاف سعيد، ومسؤولين آخرين.