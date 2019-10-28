إليسا ترد على الانتقادات التي تعرضت لها بعد مشاركتها في مظاهرات لبنان

تعرضت الفنانة اللبنانية إليسا، لانتقادات حادة بعد مشاركتها في مظاهرات لبنان، حيث هتف البعض ضدها بعبارة: "كلن يعني كلن وجعجع واحد منن"، وذلك بسبب صداقتها لسمير جعجع سياسي لبناني.



وردت إليسا في تصريحها لإحدى القنوات اللبنانية، على الهتافات قائلة: "جعجع منن، ونصر الله واحد منن".



وأضافت إليسا، أنها تتفق بالأفكار مع القوات اللبنانية ولكنها كمواطنة لبنانية تطالب بمحاسبة الجميع وفي حال ثبتت براءة أحدهم فسيقدم الشعب اعتذاره منه.



كما أكدت اليسا أنها تحترم ما فعله نصر الله في الجنوب أما الداخل اللبناني فهي غير راضية عما يحدث فيه.



