إصابة شخصين في إطلاق نار على مسجد جنوب فرنسا

أطلق مجهول النار، مساء اليوم الاثنين، النار على أحد المساجد في جنوب غرب فرنسا، فيما نجحت السلطات في توقيف المشتبه به.



وأوضحت قناة "سكاي نيوز" أنه سقط جريحان حتى الآن جراء إطلاق نار على مسجد في جنوب غرب فرنسا.



ولم يتم الكشف بعد عن أسباب الهجوم ما إذا كان جنائيا أم إرهابيا.

