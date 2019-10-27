الديهي عن تعليق "الجزيرة" على مقتل البغدادي: "سفالة غير مسبوقة"

سخر الإعلامي نشأت الديهي، من تعليق قناة "الجزيرة مباشر"، على مقتل أبوبكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش الإرهابي، بقولها إنه كان يحرص على حفظ القرآن الكريم، ولعب الرياضة، معقبًا: "بيقولوا حبوه يا جماعة".



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المُذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم، أن فضائية "الجزيرة" تمارس دعارة إعلامية وسفالة إعلامية غير مسبوقة.



واستنكر، اتهام "الجزيرة" لوزير الخارجية المصري بمحاولة منع محاربة الإرهاب، قائلًا: "هل بعد الكفر ذنب؟ الجزيرة خنجر مسموم في خاصرة الأمة والحق والدين، وهم بلا دين ولا وطن".