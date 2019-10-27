"سلامة الغذاء": نراقب الباعة الجائلين للتأكد من جودة الطعام

قال الدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إن معظم الغذاء مبني على كيانات صغيرة، مثل العربات المتحركة والباعة الجائلين، لهذا تم وضع إجراءات للتأكد من سلامة الأغذية التي يقدمونها.



وأضاف خلال حديثه لبرنامج "حديث المساء"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "الباعة الجائلون للأغذية يمثلون نسبة كبيرة من مصادر غذاء المصريين، لا نريد إخراجهم من السوق، وإنما نريد التأكد من سلامة الأغذية التي يقدمونها، لهذا تم وضع قواعد فنية للسيارات الخاصة بالغذاء، ووضع ممثلين للهيئة القومية لسلامة الغذاء، داخل هيئة الاستثمار التي تساعد الشباب الذي يريد يعمل سيارة متحركة".