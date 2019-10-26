كاظم الساهر يتضامن مع الثورة العراقية بهذه القصيدة

تضامن الفنان العراقي كاظم الساهر، مع الثورة العراقية والتي شهدت سقوط عدد كبير من الشباب أمس الجمعة.



ونشر كاظم الساهر، فيديو أغنيته "سلم عليك على رافديك عراق القيم"، والمرشحة لكي تكون نشيدًا للعراق.



وعلق عليها: "سلامٌ عليك على رافديك عراقَ القيم

فأنت مزارٌ وحبٌ ودارٌ لكـل الأمم

أصلي لأجلك فى كل حين وأمسح عنك غبار السنين

لماذا أراك حبيبى حزين ويعصر قلبك هذا الألم.



يذكر أن مظاهرات العراق أمس شهدت سقوط عدد كبير من المتظاهرين والذين ةصل عددهم إلى 40 قتيلًا.



سلامٌ عليك على رافديك عراقَ القيم

فأنت مزارٌ وحبٌ ودارٌ لكـل الأمم

أصلي لأجلك فى كل حين وأمسح عنك غبار السنين

لماذا أراك حبيبى حزين ويعصر قلبك هذا الألم#كاظم_الساهر

Kadim Al Sahir كاظم الساهر https://t.co/SklV7QIvCT — كاظم الساهر Kadim Al Sahir (@KadimAlSahirORG) October 26, 2019