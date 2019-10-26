فيديو.. "التنمية المحلية": تعطيل الدراسة اليوم فى 3 محافظات

كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، تعطيل الدراسة اليوم السبت، في 3 محافظات لمراجعة الحالة الإنشائية، بسبب سوء الأحوال الجوية، والمحافظات هي "الإسكندرية والغربية والبحيرة".



ولفت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أن الوزارة تلقت تقارير عن التطورات في كافة المحافظات بعد موجات الطقس السيء.



وأوضح أن التقارير أشارت إلى عدم وجود تجمعات مياه في القاهرة، وتم التعامل مع تجمعات المياه في الجيزة، ورفع التراكمات في إسكندرية.