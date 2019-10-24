فاروق الباز: وصلت لسن الثانية والثمانين وما زلت أذاكر

وجه الدكتور فاروق الباز، عالم الفضاء المصري، رسالة للشباب نصحهم فيها بأن يضع كل منهم حلمًا له ويجعله كمسيرة الحياة ويسعى لتحقيقه بالعلم والمعرفة.



وأكد خلال لقائه في برنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي تامر أمين، والمذاع عبر فضائية "النهار": أن الحلم وحده غير كافي فالحلم وسيلة، ويجب عليه العمل على حلمه بالعلم والمثابرة، موضحًا أنه رغم وصوله لسن الثانية والثنمانين إلا أنه ما زال يذاكر إلى الآن ويقرأ كتب جديدة عن الجولوجيا وغيرها من الأدب ومنها كتب عن تاريخ مصر وملكاتها.



وأوضح أنه عندما دخل ناسا، ينظرون إليه على أنه فلته لأنه كان يجمع معلومات مختلفة في كل المجالات وليس لها أي علاقة بعمله في الوكالة، فالمعرفة تزيد ثقتك تزيد فكرك ومخك وتوسع مداركك.

