منى زكي: أحمد زكي كان يتحدث عن الفن كأنه عشيقته

استعادت الفنانة منى زكي، ذكرياتها مع الفنان الراحل أحمد زكي، والذي قدمت معه أول أفلامها "اضحك الصورة تطلع حلوة".



وقالت خلال لقائها في برنامج "أسرار النجوم"، مع الإعلامية إنجي علي، والمذاع عبر "نجوم إف إم": "أستاذ أحمد زكي كان مؤمنا بي وأستاذ شريف عرفة والسيناريست الكبير وحيد حامد، وساندوني ووقفوا بجانبي".



وأضافت: "أحمد زكي كان يتكلم عن الفن وكأنه عشيقته، وكلمة التشخيص وكيف كان يتقمص الشخصيات بدرجة مرعبة، وفي فيلم (اضحك الصورة تطلع حلوة) كان حنين جدا، والأستاذة سناء جميل كانت رائعة وفنانة قديرة وأحببتها جدا".



وتابعت: "في فيلم أيام السادات، المخرج الكبير محمد خان كان غير مقتنع بي أعتقد لعدم وجود شبه مع السيدة جيهان السادات، وعملت تجربة مرة ولم يحدثني أحد، ثم عملت تجربتين بعدهما ولم أشعر أنهم سيوافقون علي، وبعد ذلك وجدت الأستاذ طارق التلمساني يقول لي إنك عندك قبول على الشاشة، ووافقوا عليّ في الدور وقدمته".

