منى زكي عن حصولها على نجمة في ممر دبي: "كنت رافضة للأمر في بدايته"

عبرت الفنانة منى زكي، عن سعادتها لتكريمها مؤخرًا في دبي، ووضع اسمها في ممر النجوم بدبي.



وقالت خلال لقائها في برنامج "أسرار النجوم"، مع الإعلامية إنجي علي، والمذاع عبر "نجوم إف إم": "يوجد في ممر المشاهير عدد كبير من النجوم في مصر أهم مننا، ولكن هما اختارونا في البداية وكنت رافضة للأمر في البداية ولكن علمت أنه كل عام سيتم تكريم عدد من النجوم".



وأضافت: "من وأنا طفلة عندما كنت أسافر للخارج، وأشاهد ممر النجوم والتقط صورا تذكارية فيه كنت سعيدة جدا، والأمر مختلف عن دبي في بصمة اليد، ولكنه أمر جميل جدًا وكان نفسي يكون هنا".



وكشفت عن أهم أسماء النجوم المصريين الذين يمتلكون نجوم في ممر مشاهير دبي، وهم الفنان الكبير عادل إمام، والفنان عمرو دياب، والفنانة يسرا، وغيرهم الكثيرين، من نجوم الوطن العربي وهوليوود.

