طليق بوسي يكشف قيمة الشيكات المحررة ضدها ويتهمها بتلفيق قضايا له

كشف وليد فطين، طليق الفنانة الشعبية بوسي، قيمة الشيكات التي قام برفع دعوى قضائية ضدها بهم في المحاكم وحكم عليها بالسجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه.



وقال وليد، في حواره مع برنامج "عرب وود"، والمذاع عبر فضائية "روتانا": قيمة الشيكات وصلت إلى أكثر 30 مليون جنيه، وهي أموال متداولة بيني وبينها وحقوقي وبما يرضي الله".



وأضاف: "بوسي لجأت لأساليب غير شرعية حتى لا تقوم بتسديد المبالغ المستحقة عليها، على مدار العشر سنين"، مؤكدًا أنه يعرفها كانت حقيبة ملابسها الطقم الذي ترتديه.



وعن اتهامها له بالخيانة قال: "هي مطلعاني خاين أنا لست بخائن، ومن الممكن ان يكون اللي عندها بتطلعه فيه بدليل أنها أول شيء فكرت فيه هو التخلص منه وتلفيق جناية له بان قامت بوضع سلاح وذخيرة ومخدرات أسفل السرير"، وذلك وفقًا لكلامه.

