تردد قناة bein sport الناقلة لمباراة ليفربول و جينك اليوم 23_10_2019
ننشر لكم في موقع الدستور جميع القنوات القنوات الناقلة لمباراة كي آر سي جينك ضد ليفربول الانجليزي المحترف لدي صفوفه النجم محمد صلاح لاعب منتخب مصر بث مباشر اليوم الاربعاء 23- 10 -2019 مع موعد المباراة التي ستقام علي ملعب لومينوس أرينا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الخامسة بدوري أبطال اوروبا.
يتذيل كي آر سي جينيك جدول ترتيب المجموعة الخامسة من دور المجموعات من دوي الابطال برصيد نقطة واحدة، خلف صاحب المركز الأول نابولي برصيد 4 نقاط، وريد بول سالزبورغ صاحب المكز الثاني برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع صاحب المركز الثالث ليفربول بفارق الاهداف.
وخسر كي آر سي جينيك المباراة الأولي بسداسية مقابل هدفين أمام ريد بول سالزبورغ، وتعادل سلبيًا مع نابولي في المباراة الثانية، علي الجانب الآخر خسر ليفربول المباراة الأولي أمام نابولي بهدفين دون رد، وانتصر في المباراة الثانية أمام ريد بول سالزبورج برباعية مقابل ثلاثة أهداف.
موعد مباراة كي آر سي جينك ضد ليفربول اليوم
الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الخامسة بدوري أبطال اوروبا ، كي آر سي جينك ضد ليفربول.
موعد اللقاء
الاربعاء 23 أكتوبر 2019 . توقيت المباراة: 9:00 بتوقيت القاهرة – 10:00 بتوقيت مكة المكرمة – 19:00 بتوقيت جرينتش.
الملعب : ملعب لومينوس أرينا.
القناة الناقلة : قناة beIN SPORTS HD 2 .
التعليق : المعلق عصام الشوالي.
تردد قناة بي أن سبورت beIN SPORTS HD 2
التردد علي النايل سات 7 غرب : التردد 11013 – الاستقطاب افقي H – معدل الترميز 27500 .
التردد علي سهيل سات 26 شرق : التردد 11547 – الاستقطاب راسي V – معدل الترميز 27500 .
القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة كي آر سي جينك ضد ليفربول
نضع لكم في موقع الدستور جميع القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة كي آر سي جينك ضد ليفربول الانجليزي حامل اللقب في دوري ابطال اوروبا، علي جميع الاقمار الصناعية في بث مباشر علي الهواء.
- ARENA SPORT 1
تبث على القمر البلغاري 1.9 شرق ، عبر التردد 12380- الاستقطاب افقي H – معدل الترميز 30000.
- Football HD
تبث علي القمر ياه سات 52 شرق، عبر التردد 11785 – الاستقطاب أفقي H – معدل الترميز 27500.
- Polsat Sport Premium PPV 5 HD
تبث على القمر الاوروبي هوتبيرد Hot Bird 13.0°E، عبر التردد 11117 – الاستقطاب عمودي V – معدل الترميز 27500.
- 5 Stars Israel HD
تبث على قمر اموس 4 غرب ، عبر التردد 11030 – الاستقطاب راسي V – معدل الترميز 27500.
- Cosmote Sport 2 HD
تبث علي القمر يوتليسات سات 9 شرق، عبر التردد 11843 – الاستقطاب عمودي v – معدل الترميز 27500.
- Eleven Sports 3 HD portugal
تبث على قمر هيسباسات 30 غرب، عبر التردد 12207 – الاستقطاب افقي H – معدل الترميز 27500.
- Ziggo Sport Golf
تبث على قمر استرا 23.5 شرق ، عبر التردد 12129 – الاستقطاب راسي V – معدل الترميز 29900 .
- SuperSport 3 / HD
تبث علي القمر 20 إنتل سات 68.5 شرق، عبر التردد 11130 – الاستقطاب عمودي v – معدل الترميز 30000.
- SuperSport 5
تبث علي القمر 20 إنتل سات 68.5 شرق، عبر التردد 11594 – الاستقطاب عمودي v – معدل الترميز 27500.