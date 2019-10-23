تردد قناة bein sport الناقلة لمباراة ليفربول و جينك اليوم 23_10_2019

ننشر لكم في موقع الدستور جميع القنوات القنوات الناقلة لمباراة كي آر سي جينك ضد ليفربول الانجليزي المحترف لدي صفوفه النجم محمد صلاح لاعب منتخب مصر بث مباشر اليوم الاربعاء 23- 10 -2019 مع موعد المباراة التي ستقام علي ملعب لومينوس أرينا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الخامسة بدوري أبطال اوروبا.

يتذيل كي آر سي جينيك جدول ترتيب المجموعة الخامسة من دور المجموعات من دوي الابطال برصيد نقطة واحدة، خلف صاحب المركز الأول نابولي برصيد 4 نقاط، وريد بول سالزبورغ صاحب المكز الثاني برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع صاحب المركز الثالث ليفربول بفارق الاهداف.





وخسر كي آر سي جينيك المباراة الأولي بسداسية مقابل هدفين أمام ريد بول سالزبورغ، وتعادل سلبيًا مع نابولي في المباراة الثانية، علي الجانب الآخر خسر ليفربول المباراة الأولي أمام نابولي بهدفين دون رد، وانتصر في المباراة الثانية أمام ريد بول سالزبورج برباعية مقابل ثلاثة أهداف.





موعد مباراة كي آر سي جينك ضد ليفربول اليوم







