أمر ملكي بإقالة وزير الخارجية السعودى

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء اليوم، حزمة أوامر ملكية تضمنت إعفاء إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير الخارجية من منصبه.



وأصدر الملك سلمان قرارا بتعيين فيصل بن فرحان بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود وزيرًا للخارجية، وذلك وفق وكالة الأنباء السعودية.



فيما تم تعيين العساف وزير دولة وعضوًا بمجلس الوزراء.

