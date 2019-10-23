"الأرصاد": استمرار سقوط الأمطار حتى الجمعة.. والسبت بداية التحسن

قال الدكتور إبراهيم عطا، المتحدث الرسمي باسم هيئة الأرصاد الجوية، إن حالة عدم الاستقرار مستمرة ابتداء من السواحل الشمالية مرورًا بالقاهرة والدلتا والوجة البحري وتصل إلى مدن القناة ومدن شمال الصعيد وجنوب سيناء.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، كما شهد الوجه البحري وأجزاء من الدلتا سقوطًا للأمطار، وبنها التي شهدت سقوطا كثيفا للأمطار، وكذلك المنوفية وبورسعيد والإسماعيلية.



وتابع: "فترة عدم الاستقرار مستمرة إلى يوم الجمعة المقبل، ويوجد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة والتي تصل إلى 7 درجات، وهذا من طبيعة فصل الخريف والذي بدأ منذ يوم 23 سبتمبر ومدته 3 أشهر"، مشيرًا إلى أن موعد بداية فصل الشتاء بعد شهرين.



وأوضح أنه ابتداء من يوم السبت يحدث تحسن في درجات الحرارة وتعود الدرجات إلى معدلاتها الطبيعية.

