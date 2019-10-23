"الغجر يحبُّون أيضًا".. رواية جديدة لـ"الأعرج"

عن دار الآداب اللبنانبة٬ صدرت حديثًا٬ رواية "الغجر يحبُّون أيضًا" للكاتب الجزائري واسيني الأعرج. رواية عن المزيج المتداخل من الثقافات والقوميَّات المتراكمة، المتفاعلة والمتنافرة في الوقت نفسه. هويَّات غير معلنة، على حافَّة الانفجار، وأخرى في طور التكوين.



هي قصَّة اكتشاف "خوسيه"، مصارع الثيران، لمدينة وهران في الخمسينيَّات، لمجتمعها التحتيّ الظالم. وهي أيضًا قصَّة حبيبة خوسيه، "أنجلينا"، التي تحمل ذاكرة غجر انتهوا في أفران الغاز النازيَّة.



يشار إلي أن "الأعرج" أكاديمي وروائي جزائري، صدرت له عن دار الآداب 13 رواية، تُرجم بعضها إلى أكثر من 15 لغة عالميّة. في سنة 1997، اختيرت روايته حارسة الظلال "دون كيشوت في الجزائر" ضمن أفضل خمس روايات صدرت بفرنسا، ونشرت في أكثر من خمس طبعات متتالية بما فيها طبعة الجيب الشعبية، قبل أن تنشر في طبعة خاصة ضمت الأعمال الخمسة.