وزيرة السياحة: سعيدة بالقرار البريطاني بعودة الرحلات لشرم الشيخ

قالت وزيرة السياحة، إن التنسيق الذي حدث بين الحكومة المصرية والمملكة المتحدة البريطانية، جرى على عدة أشهر، مشيرة إلى أن هذا المجهود كُلل برفع قيود الرحلات الجوية على مطار شرم الشيخ.



وأضافت خلال لقائها ببرنامج "مساء DMC" على هامش فعاليات المؤتمر الصحفي لوزيرة السياحة والسفير البريطاني في مصر جيفرى آدامز: "سعيدة بالقرار البريطاني بعودة الرحلات لشرم الشيخ"، لافتة إلى أن هذا المطلب لم يكن فقط من الجانب المصري بل هناك مطالب مماثلة للشعب البريطاني الذي يعرف جيدا شرم الشيخ، هذا المقصد السياحي المميز.



وأشادت بدور السفير البريطاني، ودور الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني كما وجهت رسالة شكرللقيادة السياسية في دعم السياحة المصرية.

