أشهر باليرينا في مصر: أكاديمية الفنون ترفض تنفيذ حكم قضائي نهائي

قالت الدكتورة سحر حلمي، أشهر باليرينا في مصر، إنها حصلت على الدكتوراه من فرنسا، وتم معادلتها في أكاديمية الفنون، واعترض الزملاء من أعضاء هيئة التدريس بعد عام ونصف من تنفيذ قرار قبول المعادلة، وبالفعل تم سحبها المعادلة دون أي أسباب قانونية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور": "لجأت للقضاء في 2010، وحكمت محكمة الأمور المستعجلة بقبول الدعوى، وقبول المعادلة، وأكاديمية الفنون رفضت التنفيذ، وبعدها في 2011 أصدر المجلس العسكري قرارا بتنفيذ كل الأحكام القضائية، وبالفعل تم قبول الحكم في 2011".

وواصل: "وفي 2015 حصلت على حكم نهائي بإلغاء قرار استبعاد المعادلة، والعودة إلى تاريخ المعادلة من 6/3/2007، وذهبت بالحكم للأكاديمية ورفضوا التنفيذ بدون أسباب".

وأردفت: "الدكتور أشرف زكي، رئيس أكاديمية الفنون، كلمته قالي أنه شغال فيها، وروحت عشان بطاقتي الشخصية انتهت، وعشان آخد ختم العمل، قالي استحالة، ورفض، وقالي وكلي محامي وارفعي ضدي قضية".