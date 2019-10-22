الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 الموافق 23 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
RevUP Advertisements

مباريات

شاهد livehd7 مباراة ريال مدريد وجالطة سراي بث مباشر يلا شوت يوتيوب yalla shoot ريال مدريد بث مباشر كورة لايف اون لاين بدون تقطيع

شاهد livehd7 مباراة ريال مدريد وجالطة سراي بث مباشر يلا شوت يوتيوب yalla shoot ريال مدريد بث مباشر كورة لايف اون لاين بدون تقطيع

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 07:33 م
جريدة الدستور
طباعة
نقدم لكم يلا شوت مباراة ريال مدريد وجالطة سراي بث مباشر يوتيوب كورة لايف اون لاين لجميع محبي وعشاق كرة القدم الأوربية في كل مكان، حيث يرحل النادي الملكي لمقابلة الفريق التركي على ملعبة ووسط جماهيره بينما سيعتمد الأخير على العاملين من أجل كسر شوكة الفريق الملكي ريال مدريد، وهناك الكثير سيتابع هذا اللقاء الكبير والهام وهذا يجعلنا نسعى لتقديم مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشر يلا شوت اليوم مجانا في دوري أبطال أوروبا.

 

من خلال خدمة مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر كورة لايف اون لاين في دوري أبطال أوروبا، حيث نوفر عبر هذا التقرير مشاهدة مباراة ريال مدريد وجالطة سراي يلا شوت بث مباشر yalla shoot يوتيوب في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، والتي تنطلق في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

مباراة ريال مدريد وجالطة سراي بث مباشر يلا شوت
تنطلق مباراة ريال مدريد وجالطة سراي بث مباشر يلا شوت يوتيوب اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر وفلسطين وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والمغرب وبغداد، بينما ستنطلق مباراة ريال مدريد بث مباشر يلا شوت اليوم في دوري الأبطال في تمام الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات.

ريال مدريد وجالطة سراي بث مباشر يلا شوت الآن, مباراة ريال مدريد يلا شوت بث مباشر موبي كورة, مشاهدة يلا شوت يوتيوب مباريات اليوم بث مباشر كورة لايف اون لاين, يوتيوب مباراة ريال مدريد بث مباشر livehd7 بدون تقطيع يلا شوت الجديد بث مباشر الآن دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد بث مباشر يلا شوت يوتيوب livehd7
متابعينا الكرام سنوفر لكم خدمة مشاهدة مباراة ريال مدريد وجالطة سراي بث مباشر يلا شوت يوتيوب اليوم بدون تقطيع عبر هذه الصفحة وذلك قبل انطلاق اللقاء بنصف ساعة أو بلحظات، يمكنكم الاحتفاظ بهذه الصفحة والرجوع إليها قبل انطلاق اللقاء بدقائق معدودة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الآن مشاهدة بث مباشر وحصري لمباراة ريال مدريد وروما يلا شوت | yalla shoot | kora live

بث مباشر مباراة ريال مدريد ورما | kora on line | kora ilve | kora star | coolkora | yalla shoot

كورة ستار الآن بث مباشر livehd | مشاهده مباراة ريال مدريد وروما بث مباشر | رابط كورة أون لاين

كورة ستار الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة ريال مدريد وروما بث مباشر | رابط يلا شوت

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 22 ساعة

"عيب كده".. مشاجرة بين هنا الزاهد ومتابعة بسبب طلعت زكريا

منذ ساعتين و 24 دقيقة

تسريب يوضح حقيقة تعدي شقيقة زينة على أحمد عز (فيديو)

منذ يوم

هجوم إخوانى على «جو شو»: يسعى للمال والشهرة

منذ حوالي 6 ساعات

حملة انتقادات واسعة تطال ترامب.. الجمهوريون: لا نستبعد إقالته

ads

الصور

image description

سقوط أمطار في القاهرة والجيزة (صور)

image description

داليا محي الدين تروج للسياحة على طريقتها الخاصة "فيديو"

image description

بالصور.. تامر عبد المنعم يكرم لبلبة بندوة قصر السينما

image description

مباراة فوز الزمالك على المقاولون وتصدر الدورى مؤقتًا

image description

"الهضبة" ونجوم الفن والرياضة في حفل زفاف شقيقة ملك قورة

الأكثر قراءة

رسميًا.. اتحاد الكرة يصدر بيانًا بتأجيل مباريات الدوري العام

الأمن لـ"الجبلاية": جاهزون لتأمين مباراة الأهلى والجونة

مصادر: تأجيل الدورى العام حتى انتهاء "أمم أفريقيا تحت 23 سنة"

"الأرصاد" تعلن خريطة سقوط الأمطار والسيول في محافظات مصر

أيام زمان

تعرف على آخر أغنية لـ كوكب الشرق (فيديو)

عبدالحليم حافظ جمع أكثر من 60 ألف جنيه إسترليني في 4 أيام بالمغرب

"غمزة عين" كادت أن تدفع ثريا سالم حياتها ثمنًا لها

اعتناق ليلى مراد للإسلام لحظة آذان الفجر.. تعرف على القصة

نجم الساعة

حمادة هلال يخضع لجلسة تصوير جديدة بعدسة مصور "الدستور" هادى كرم

الصحة

تحذير.. تدخين الكبار يسبب فقدان النظر عند الأطفال

عادات تتحكم فى ضغط الدم و"السكرى" و"الكولسترول"

إنتاج جنين دون بويضات أو حيوانات منوية.. فقط قطعة جلد

أخصائى تغذية: 12 بيضة مسموح بتناولها يوميًا

الرئيس نيوز

سعفان: تحرير شهادات "أمان" للعمالة غير المنتظمة بـ 15 مليون جنيه

انفوجراف| "قمة روسيا - أفريقيا".. لقاءات الرئيس السيسي ونظيره الروسي

انفوجراف| "قمة روسيا - أفريقيا".. العلاقات الاقتصادية بين مصر وروسيا

"بوتين وأردوغان" يتفقان على نشر الشرطة العسكرية الروسية شمال سوريا

منوعات

"فولوكوبتر" تطلق أول تاكسى جوى فى العالم بسنغافورة

العثور على مخلفات في سلاحف بحرية نافقة بكوريا الجنوبية

سكان بلدة رومانية يحزنون على "آيل" مصاب فضل الموت وسطهم

شرطة جنوب إفريقيا تصادر 12 صندوقًا من عظام الأسود

كشكول

بالصور.. جامعة حلوان تنظم ندوة حرب أكتوبر وطن وانتماء

التعليم تحيل واقعة "قطع لسان" طفل للتحقيق وتكذب السوشيال ميديا

للمعلمين.. ننشر شروط المشاركة في المسابقة الدينية

الخميس.. الانتهاء من تدريب معلمي المدارس الفنية بالوجه القبلي

إسلام سياسي

صوفية لبنان تحذرمريديها من المشاركة فى تظاهرات بيروت

فاعليات صوفية لمحاربة الإرهاب ودعم الدولة بمولد "الدسوقي" بكفر الشيخ

فاشلون.. أبرز اعترافات قادة الإرهابية بفشل الجماعة

باحث إسلامي: الإخوان انتهت إلى الأبد ولا يمكن أن تعود


زيت وسكر

تعرف على شروط مناقصة “التموين” لشراء زيت الطعام

ما هو تحليل الاستروجين؟

المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات المباني

خريطة أسعار السلع في ختام تعاملات اليوم

مقالات الرأي
ماجد حبته
لبنان.. بعد الورقة التخديرية
لواء.حمدى البطران
المصريون فى رسائل إنجليزية
غسان شربل
العهد والحكومة والحزب ورسائل الخيبة
يوسف إدوارد
توطين صناعة الحوار
المزيد

الثقافة

افتتاح معرض أشمون الأول لكتاب الطفل

ورش رسم وحكى بـ ثقافة الفيوم

"يوم في حياة الملك".. جولة للأطفال المكفوفين بالمتحف المصري

"حكايات تحت شجرة التوت" على مائدة ملتقى السرد العربي

صفحتنا ع الفيس بوك