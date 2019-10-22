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يستضيف نادي الهلال السعودي، نظيره فريق السد، في مباراة نارية بين الفريقين، وذلك في تمام الساعة السادسة والربع من مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "جامعة الملك سعود" بالرياض، في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا.

شووت NOW مشاهدة مباراة الهلال والسد بث مباشر yalla star تابع لايف اون سبورت YouTube رابط ماتش Hilal









ووضع فريق الهلال السعودي قدمأ في المباراة النارية، بعدما حقق الفوز على فريق السد بأربعة أهداف مقابل هدف، في لقاء الذهاب الذي أقيم على ملعب "جاسم بن حمد".





ويدخل الهلال مباراة اليوم وسط معنويات عالية بعدما حقق 4 انتصارات متتالية وضعته على قمة الدوري السعودي برصيد 19 نقطة، متفوقاً بفارق 4 نقاط عن الوحدة صاحب المركز الثاني.





تشكيل ناري للهلال السعودي ضد السد في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا





شووت NOW مشاهدة مباراة الهلال والسد بث مباشر yalla star تابع لايف اون سبورت YouTube رابط ماتش Hilal





ويفتقد السد في مباراة اليوم لجهود لاعبه عبد الكريم حسن بسبب الإيقاف، بجانب الهداف الجزائري بغداد بونجاح لحصوله على "إنذارين".





ومن المقرر أن يلتقي الفائز في نصف نهائي غرب آسيا في الدور النهائي مع الفائز من المباراة الثانية لقبل النهائي والخاصة بمنطقة شرق آسيا، والتي تجمع بين أوراوا ريد دايموندز الياباني وجوانجزهو ايفرجراند الصيني.

شووت NOW مشاهدة مباراة الهلال والسد بث مباشر yalla star تابع لايف اون سبورت YouTube رابط ماتش Hilal