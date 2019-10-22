الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 الموافق 23 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
RevUP Advertisements

مباريات

شووت NOW مشاهدة مباراة الهلال والسد بث مباشر yalla star تابع لايف اون سبورت YouTube رابط ماتش Hilal

شووت NOW مشاهدة مباراة الهلال والسد بث مباشر yalla star تابع لايف اون سبورت YouTube رابط ماتش Hilal

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 05:24 م
جريدة الدستور
طباعة
شووت NOW مشاهدة مباراة الهلال والسد بث مباشر yalla star تابع لايف اون سبورت YouTube رابط ماتش Hilal
يستضيف نادي الهلال السعودي، نظيره فريق السد، في مباراة نارية بين الفريقين، وذلك في تمام الساعة السادسة والربع من مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "جامعة الملك سعود" بالرياض، في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا.
شووت NOW مشاهدة مباراة الهلال والسد بث مباشر yalla star تابع لايف اون سبورت YouTube رابط ماتش Hilal


ووضع فريق الهلال السعودي قدمأ في المباراة النارية، بعدما حقق الفوز على فريق السد بأربعة أهداف مقابل هدف، في لقاء الذهاب الذي أقيم على ملعب "جاسم بن حمد".

ويدخل الهلال مباراة اليوم وسط معنويات عالية بعدما حقق 4 انتصارات متتالية وضعته على قمة الدوري السعودي برصيد 19 نقطة، متفوقاً بفارق 4 نقاط عن الوحدة صاحب المركز الثاني.

تشكيل ناري للهلال السعودي ضد السد في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا

شووت NOW مشاهدة مباراة الهلال والسد بث مباشر yalla star تابع لايف اون سبورت YouTube رابط ماتش Hilal

 
ويفتقد السد في مباراة اليوم لجهود لاعبه عبد الكريم حسن بسبب الإيقاف، بجانب الهداف الجزائري بغداد بونجاح لحصوله على "إنذارين".

ومن المقرر أن يلتقي الفائز في نصف نهائي غرب آسيا في الدور النهائي مع الفائز من المباراة الثانية لقبل النهائي والخاصة بمنطقة شرق آسيا، والتي تجمع بين أوراوا ريد دايموندز الياباني وجوانجزهو ايفرجراند الصيني.
شووت NOW مشاهدة مباراة الهلال والسد بث مباشر yalla star تابع لايف اون سبورت YouTube رابط ماتش Hilal

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة الهلال والسد بث مباشر Suadi LIVE كورة جول رابط ماتش الهلال بدون تقطيع جودة متعددة NOW

تابع لايف Live: مشاهدة مباراة الهلال والسد بث مباشر يلا شوت Yalla Shoot يلا كورة ستار

يلا شوت STAR NOW مشاهدة مباراة الهلال والسد بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الهلال الآن NQW

يلا شووت MATCH WEEK مشاهدة مباراة الهلال والسد بث مباشر yalla SHOOT يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش الهلال beIN NOW

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 44 دقيقة

تامر عاشور يهاجم "الموسيقيين" بسبب حمو بيكا

منذ ساعة

إغلاق نفق العروبة لغرقه بمياه الأمطار

منذ حوالي 3 ساعات

"الأرصاد" تعلن خريطة سقوط الأمطار والسيول في محافظات مصر

منذ حوالي 23 ساعة

هجوم إخوانى على «جو شو»: يسعى للمال والشهرة

ads

الصور

image description

سقوط أمطار في القاهرة والجيزة (صور)

image description

داليا محي الدين تروج للسياحة على طريقتها الخاصة "فيديو"

image description

بالصور.. تامر عبد المنعم يكرم لبلبة بندوة قصر السينما

image description

مباراة فوز الزمالك على المقاولون وتصدر الدورى مؤقتًا

image description

"الهضبة" ونجوم الفن والرياضة في حفل زفاف شقيقة ملك قورة

الأكثر قراءة

الأمن لـ"الجبلاية": جاهزون لتأمين مباراة الأهلى والجونة

"الأرصاد" تعلن خريطة سقوط الأمطار والسيول في محافظات مصر

مواعيد مباريات الدورى المصرى والقنوات الناقلة

حملة انتقادات واسعة تطال ترامب.. الجمهوريون: لا نستبعد إقالته

أيام زمان

عبدالحليم حافظ جمع أكثر من 60 ألف جنيه إسترليني في 4 أيام بالمغرب

"غمزة عين" كادت أن تدفع ثريا سالم حياتها ثمنًا لها

اعتناق ليلى مراد للإسلام لحظة آذان الفجر.. تعرف على القصة

شريفة ماهر تزوجت من ستيني في سن الخامسة عشر والسبب "والدها"

نجم الساعة

حمادة هلال يخضع لجلسة تصوير جديدة بعدسة مصور "الدستور" هادى كرم

الصحة

تحذير.. تدخين الكبار يسبب فقدان النظر عند الأطفال

عادات تتحكم فى ضغط الدم و"السكرى" و"الكولسترول"

إنتاج جنين دون بويضات أو حيوانات منوية.. فقط قطعة جلد

أخصائى تغذية: 12 بيضة مسموح بتناولها يوميًا

الرئيس نيوز

متحدث الرئاسة: قضية "سد النهضة" ستطرح خلال قمة السيسي وبوتين

"عبدالعال" يرفض طلبا من نائب للتعليق على تصريحات أبي أحمد

قوات "سوريا الديموقراطية": مقتل 15 من مرتزقة تركيا وتدمير آليتين

خطة "الداخلية" لمواجهة الكثافات المرورية بالتزامن مع سقوط الأمطار

منوعات

"فولوكوبتر" تطلق أول تاكسى جوى فى العالم بسنغافورة

العثور على مخلفات في سلاحف بحرية نافقة بكوريا الجنوبية

سكان بلدة رومانية يحزنون على "آيل" مصاب فضل الموت وسطهم

شرطة جنوب إفريقيا تصادر 12 صندوقًا من عظام الأسود

كشكول

أول اجتماع لـ"تعليم الوادي الجديد" بعد القبض على وكيل الوزارة

تعيينات جديدة بـ 3 كليات في جامعة الإسكندرية

برقم الجلوس.. نتيجة التصفية و"سمر كورس" لطلاب دراسات إسلامية إسكندرية

"تعليم الغربية" تكشف حقيقة إصابة الطلاب بـ"السحائي"

إسلام سياسي

فاشلون.. أبرز اعترافات قادة الإرهابية بفشل الجماعة

باحث إسلامي: الإخوان انتهت إلى الأبد ولا يمكن أن تعود

كيف تمول قطر الجماعات المتطرفة في فرنسا؟

التفاصيل الكاملة لتحركات الإخوان في الإعلام الأوروبي لتنفيذ خطة التحريض ضد مصر


زيت وسكر

تعرف على شروط مناقصة “التموين” لشراء زيت الطعام

ما هو تحليل الاستروجين؟

المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات المباني

خريطة أسعار السلع في ختام تعاملات اليوم

مقالات الرأي
ماجد حبته
لبنان.. بعد الورقة التخديرية
لواء.حمدى البطران
المصريون فى رسائل إنجليزية
غسان شربل
العهد والحكومة والحزب ورسائل الخيبة
يوسف إدوارد
توطين صناعة الحوار
المزيد

الثقافة

افتتاح معرض أشمون الأول لكتاب الطفل

ورش رسم وحكى بـ ثقافة الفيوم

"يوم في حياة الملك".. جولة للأطفال المكفوفين بالمتحف المصري

"حكايات تحت شجرة التوت" على مائدة ملتقى السرد العربي

صفحتنا ع الفيس بوك