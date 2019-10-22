استمرار المرحلة الأولى من "صحة المرأة" حتى نهاية أكتوبر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، استمرار المرحلة الأولى من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم "صحة المرأة"، والتي تستهدف فحص السيدات من سرطان الثدي والأمراض غير السارية في 9 محافظات، تشمل "جنوب سيناء، دمياط، بورسعيد، الإسكندرية، مطروح، البحيرة، الفيوم، أسيوط والقليوبية"، حتى نهاية أكتوبر الجاري.



وأوضحت الوزارة، أن مبادرة "صحة المرأة" قدمت خدمات الفحص والتوعية بالمجان لأكثر من 2.2 مليون امرأة منذ انطلاقها مطلع يوليو الماضي، لافتة إلى أنه يتم تحويل جميع الحالات المصابة إلى مراكز العلاج لإجراء الفحوصات المتقدمة بعد الفحص المبدئي.



وكانت وزارة الصحة قد دربت 1321 فريقًا طبيًا بمحافظات المرحلة الأولى، وذلك للمرة الثانية منذ انطلاق المبادرة، بهدف الوقوف على الصعوبات التي واجهتهم أثناء تنفيذ البرنامج وطرق التغلب عليها، لافته إلى أنه سيتم تدريب الفرق بشكل دوري كل 3 أشهر كمحور أساسي من برنامج دعم صحة المرأة، ومكمل لمحوري التشخيص والعلاج.