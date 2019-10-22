إخواني يعترف بفبركة محادثات لتأجيج قضية محمود البنا (فيديو)

أدلى الإخواني "خالد سيد محمد"، مقيم بمنطقة "كوم بكار- الهرم"، المتهم باستغلال قضية حادث "شهيد الشهامة" محمود البنا، لإثارة الفوضى والبلبلة في أوساط المواطنين، باعترافات تفصيلية.



وقال المتهم: "تلقيت تعليمات من قيادات الإخوان بالخارج باستغلال مقتل الشاب محمود البنا، وصنعت محادثة مفبركة على تطبيق (الواتس آب) بين جد القاتل لواء شرطة سابق مع أحد الضباط للقيام على خلاف الحقيقة بتزوير بطاقة شخصية لإثبات أنه حدث للهروب من عقوبة الإعدام".



كان قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية قد تمكن من رصد محاولة جماعة الإخوان الإرهابية استغلال حادث الاعتداء على الطالب محمود البنا، المعروف بـ"شهيد الشهامة" في المنوفية، لتأليب الرأي العام وتأجيج مشاعر المواطنين والتحريض ضد الدولة، من خلال نشر العديد من الأخبار المغلوطة والشائعات الكاذبة.



وقالت "الداخلية"، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنه أمكن تحديد 22 إخوانيًا قائمين على هذا التحرك وضبطهم، حيث عثر بحوزتهم على ملصقات إثارية، إسبراي، أسلحة بيضاء، طبنجتي صوت، ورشاش صوت، بهدف استغلالها لإثارة حالة من الفوضى والشغب وقطع الطريق وتعطيل حركة المرور أمام مقر محاكمة المتهم بمدينة شبين الكوم، خلال جلسة محاكمته.