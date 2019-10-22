اعترافات متهمة باستغلال حادث "محمود البنا" لإثارة الفوضى (فيديو)

اعترفت "سالي فوزي محمد" المتهمة باستغلال حادث "محمود البنا" الذي عرف بـ"شهيد الشهامة" لإثارة الفوضى والبلبلة في أوساط المواطنين، أنها تسكن في مركز الشهداء بالمنوفية، وأنها تلقت تعليمات بالتحريض على مواقع التواصل الاجتماعي واستغلال الحادث لتجميع المواطنين والتظاهر ضد النظام والحكومة.



وكانت وزارة الداخلية تمكنت من تحديد العناصر القائمة على هذا التحرك وعددهم 22 إخوانيًا، حيث تم ضبطهم وبحوزتهم ملصقات إثارية، إسبراي، أسلحة بيضاء، طبنجتي صوت، ورشاش صوت، بهدف استغلالها لإثارة حالة من الفوضى والشغب وقطع الطريق وتعطيل حركة المرور أمام مقر محاكمة المتهم بقتل الطالب "محمود البنا" بمدينة شبين الكوم، خلال جلسة محاكمته.