لحظة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني (فيديو)

بثت فضائية "TEN"، فيديو يوثق لحظة تعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني في معبده الكبير بمدينة أبوسمبل السياحية جنوبي أسوان، صباح اليوم الثلاثاء.



وتعامد الشمس على وجه الملك رمسيس ظاهرة فلكية فريدة، يتكرر حدوثها مرتين خلال العام، إحداهما في 22 فبراير والثانية في 22 أكتوبر، وتستمر 20 دقيقة.

