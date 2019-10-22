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لحظة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني (فيديو)
الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 10:13 ص
أحلام عبدالرحمنطباعة
بثت فضائية "TEN"، فيديو يوثق لحظة تعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني في معبده الكبير بمدينة أبوسمبل السياحية جنوبي أسوان، صباح اليوم الثلاثاء.
وتعامد الشمس على وجه الملك رمسيس ظاهرة فلكية فريدة، يتكرر حدوثها مرتين خلال العام، إحداهما في 22 فبراير والثانية في 22 أكتوبر، وتستمر 20 دقيقة.
وتعامد الشمس على وجه الملك رمسيس ظاهرة فلكية فريدة، يتكرر حدوثها مرتين خلال العام، إحداهما في 22 فبراير والثانية في 22 أكتوبر، وتستمر 20 دقيقة.