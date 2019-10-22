جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تدرب طلابها على التفاعل مع أنشطة المؤسسات المالية المحلية والعالمية

نظمت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ورشة عمل بعنوان "التثقيف المالي والأنشطة المالية غير المصرفية"، تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء الجامعة بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية.



وأقيمت ورشة العمل في إطار أسبوع المستثمر العالمي ٢٠١٩ تحت مظلة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية IOSCO.



وقال الدكتور محمد حسن العزازي رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن الجامعة تحرص على توعية وتثقيف الطلاب، وتقديم كل ما هو جديد وذلك من خلال تنظيم الفعاليات المتنوعة المتعلقة بالتفاعل مع أنشطة المؤسسات المالية المحلية والعالمية على حد سواء.



وأشارت الدكتورة ياسمين الكاشف أمين عام مجلس الأمناء ومدير إدارة الاتصالات والعلاقات الدولية بالجامعة، إلى أن تنظيم ورشة العمل على هذا النحو من التميز يمثل نقطة انطلاق حقيقية نحو توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية .



وأوضح الدكتور محمد عمر حماد أبودوح مستشار رئيس مجلس الأمناء لشئون التنمية والتطوير، أن ورشة العمل التى تم تنظيمها فى مجال التثقيف المالي والأنشطة المالية غير المصرفية أسهمت بشكل كبير في توعية الطلاب على اختلاف تخصصاتهم بأنشطة بورصات العقود الآجلة ومؤسسات التأمين والتمويل العقاري وأيضاً التمويل متناهي الصغر وغيرها من الأنشطة المالية غير المصرفية.