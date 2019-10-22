عرض "لا تطفئ الشمس" ضمن برنامج سينما إحسان عبد القدوس

في إطار فعاليات برنامج "سينما إحسان عبدالقدوس" الذي تنظمه سينما زاوية٬ حتى مطلع نوفمبر المقبل، بعرض الأفلام المأخوذة عن رواياته، يعرض في السابعة من مساء اليوم، فيلم "لا تطفئ الشمس" من إخراج صلاح أبو سيف٬ وبطولة كل من: فاتن حمامة٬ أحمد رمزي٬ نادية لطفي٬ عقيلة راتب٬ ليلى طاهر٬ كمال حسين٬ وشكري سرحان. الفيلم من إنتاج 1961. قصة وحوار: إحسان عبدالقدوس٬ سيناريو: لوسيان لامبرت.



تفقد الأسرة الأب، وتجد الأم نفسها نفسها مسئولة عن خمسة أبناء، "أحمد" الذي ينضم للجيش، و"ممدوح" الذي يحلم بإنشاء مشروعه الخاص، بينما "ليلى" تقع في حب معلم البيانو المتزوج، ويعيش كل من فيفي ونبيلة قصة حب مع زميل لها في الجامعة، فهل ستستطيع الأم السيطرة على كل ذلك؟.