الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 الموافق 23 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
RevUP Advertisements

الثقافة

عرض "لا تطفئ الشمس" ضمن برنامج سينما إحسان عبد القدوس

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 07:27 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
طباعة
في إطار فعاليات برنامج "سينما إحسان عبدالقدوس" الذي تنظمه سينما زاوية٬ حتى مطلع نوفمبر المقبل، بعرض الأفلام المأخوذة عن رواياته، يعرض في السابعة من مساء اليوم، فيلم "لا تطفئ الشمس" من إخراج صلاح أبو سيف٬ وبطولة كل من: فاتن حمامة٬ أحمد رمزي٬ نادية لطفي٬ عقيلة راتب٬ ليلى طاهر٬ كمال حسين٬ وشكري سرحان. الفيلم من إنتاج 1961. قصة وحوار: إحسان عبدالقدوس٬ سيناريو: لوسيان لامبرت.

تفقد الأسرة الأب، وتجد الأم نفسها نفسها مسئولة عن خمسة أبناء، "أحمد" الذي ينضم للجيش، و"ممدوح" الذي يحلم بإنشاء مشروعه الخاص، بينما "ليلى" تقع في حب معلم البيانو المتزوج، ويعيش كل من فيفي ونبيلة قصة حب مع زميل لها في الجامعة، فهل ستستطيع الأم السيطرة على كل ذلك؟.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 10 ساعات

حمو بيكا يتراجع عن إهانته لهاني شاكر: "على راسي من فوق"

منذ يوم

تفاصيل أبشع جريمة قتل ارتكبها نقاش فى حق طفلته

منذ حوالي 18 ساعة

اتفاقات «مصرية- كويتية» بمليار دولار لتنمية سيناء

منذ حوالي 11 ساعة

الباز: قانون تنظيم الجامعات بحاجة لتغيير كامل.. نظام "الترقيع" غير جائز

ads

الصور

image description

بالصور.. تامر عبد المنعم يكرم لبلبة بندوة قصر السينما

image description

مباراة فوز الزمالك على المقاولون وتصدر الدورى مؤقتًا

image description

"الهضبة" ونجوم الفن والرياضة في حفل زفاف شقيقة ملك قورة

image description

تامر عاشور والليثي وعدوية يشعلون حفل المنارة بحضور جماهيري كبير

image description

نجوم الفن فى العرض المسرحى "سكة السفر" على مسرح الهوسابير (صور)

الأكثر قراءة

هاني شاكر: "لن يحصل حمو بيكا على تصريح بالغناء طالما أنا موجود"

هجوم إخوانى على «جو شو»: يسعى للمال والشهرة

هاني شاكر يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد حمو بيكا

"عيب كده".. مشاجرة بين هنا الزاهد ومتابعة بسبب طلعت زكريا

أيام زمان

عبدالحليم حافظ جمع أكثر من 60 ألف جنيه إسترليني في 4 أيام بالمغرب

"غمزة عين" كادت أن تدفع ثريا سالم حياتها ثمنًا لها

اعتناق ليلى مراد للإسلام لحظة آذان الفجر.. تعرف على القصة

شريفة ماهر تزوجت من ستيني في سن الخامسة عشر والسبب "والدها"

نجم الساعة

حمادة هلال يخضع لجلسة تصوير جديدة بعدسة مصور "الدستور" هادى كرم

الصحة

عادات تتحكم فى ضغط الدم و"السكرى" و"الكولسترول"

إنتاج جنين دون بويضات أو حيوانات منوية.. فقط قطعة جلد

أخصائى تغذية: 12 بيضة مسموح بتناولها يوميًا

إطلاق "المحفظة الوردية" لمكافحة سرطان الثدى بالجامعة العربية

الرئيس نيوز

هيلاري كلينتون تسخر من رسالة ترامب إلى أردوغان

أمطار في القاهرة خلال ساعات.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء

الصباح لمدبولى: الكويت تقف إلى جانب مصر لحماية أمنها واستقرارها

وزير الخارجية الأمريكي: مستعدون لاستخدام القوة العسكرية ضد تركيا

منوعات

"نتفليكس" تقترض مليارى دولار لمواجهة الخدمات الجديدة

كتاب جديد يحذر: "الفاتيكان على حافة الإفلاس"

نفوق 55 فيلًا بسبب الجفاف فى زيمبابوى

استطلاع 62% من النمساويين يتخذون موقفا سلبيا للتعايش مع المسلمين

كشكول

شاهد.. عرض فيلم لطلاب الأزهر فى معهد العلوم الإسلامية

أول تعليق لـ"التعليم" علي شكوي مشاركة الطلاب في نظافة مدارسهم

"جابر نصار" يعلن مفاجأة جديدة لطلاب الدراسات العليا بحقوق القاهرة

صيدلة أسيوط تستضيف المؤتمر العلمي الـ14 "سند".. 23 أكتوبر

إسلام سياسي

صوفيون يضربون "شاب سلفى" سب أحد شيوخ التصوف - فيديو

كواليس زيارة مفتى الجمهورية وشيخ مشايخ الصوفية لـ«ضريح البدوى»

حرب تكسير العظام تشتعل بين نجل التهامى وأتباع الصوفية

مركز بحثي أمريكي: أردوغان لن يحارب داعش في سوريا


زيت وسكر

الصناعات المعدنية والهندسية” تعلن رفضها تصفية أو خصخصة شركة الحديد والصلب

شاهد.. رئيس الصرف الصحي: سرقة 5500 غطاء بالوعة سنويًا

انفوجراف.. تعرف على الاجراءات والاوراق المطلوبة لتركيب عداد مياه

تأثير القلق المستمر على مرضى السكر

مقالات الرأي
ماجد حبته
لبنان.. بعد الورقة التخديرية
لواء.حمدى البطران
المصريون فى رسائل إنجليزية
غسان شربل
العهد والحكومة والحزب ورسائل الخيبة
يوسف إدوارد
توطين صناعة الحوار
المزيد

الثقافة

علي الدين هلال يناقش مستقبل الليبرالية فى مصر بصالون علمانيون

مناقشة "قصة لم ترو بعد" فى مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية

عرض "لا تطفئ الشمس" ضمن برنامج سينما إحسان عبد القدوس

الآن ناشرون وموزعون تصدر "أريد وطنًا" بالعربية

صفحتنا ع الفيس بوك