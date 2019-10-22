"الإعلام ومواجهة الشائعات" ندوة بالأكاديمية العربية للعلوم

تستضيف كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالقاهرة٬ الإعلامي خالد سعد كبير مذيعي القناة الأولى في ندوة بعنوان "الإعلام ومواجهة الشائعات" وذلك في الثانية عشرة ظهر اليوم٬ بقاعة مسرح الكلية بحضور دكتور عزة أحمد هيكل عميد الكلية، ودكتور نادر عبد الحكيم وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأعضاء هيئة التدريس ولفيف من الطلبة والطالبات.



تناقش الندوة دور الإعلام في تشكيل الرأي العام ومواجهة الشائعات ودوره في الحروب النفسية وحماية الأمن القومي، وتوضيح عدة مفاهيم حول الشائعة ودورها في إضعاف الروح المعنوية ونشر الذعر والخوف وبلبلة الأفكار لدى المستهدفين منها، وكيف أن الشائعات ما هي إلا خبر مجهول غير مؤكد صحة مصدره، ويتم تداوله شفاهيًا وقابل للتصديق والانتشار.