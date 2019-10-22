الإسكندرية تنتهى من تدريب العمالة على بوابة العمرة

اختتمت غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، أمس الاثنين، تدريب العاملين بشركات السياحة على آليات العمل على بوابة العمرة المصرية، ضمن البرنامج التدريبي المجاني الذى نظمته الغرفة للتعريف بالعمل ببوابة العمرة الإلكترونية والذى شمل كافة فروع الغرفة بالمحافظات.



وسيتم تنفيذ كافة تأشيرات العمرة من خلال البوابة، بالإضافة إلى إدراج كافة التأشيرات الخاصة للسفر للمملكة العربية السعودية، سواء تحت مسمى (الفعاليات –المهرجانات – السياحة)، حيث سيتم إصدار باركود تنظيمى لهذه الرحلات من خلال البوابة، كما تم اعتماد كود مرجعي لكل معتمر يتم من خلاله إنهاء إجراءاته داخل منظومة بوابة العمرة الإلكترونية والتي يتم من خلالها جميع الإجراءات الخاصة بسفر المعتمرين وخروجهم عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية وتضمن البوابة إشراف الدولة الكامل على تنظيم كافة رحلات العمرة.