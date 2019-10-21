عبدالحليم حافظ جمع أكثر من 60 ألف جنيه إسترليني في 4 أيام بالمغرب

الفنان الراحل عبدالحليم حافظ، كان من أكثر النجوم المصريين المحبوبين بالمغرب ودائمًا كانت حفلاته تشهد حضورا طاغيا من الجماهير المغربية.



وذكرت مجلة "الموعد"، في عددها الصادر بتاريخ 21 أكتوبر عام 1995، في العدد رقم 1687، أن عبدالحليم حافظ، أحيا عددًا من السهرات في بيوت العائلات المغربية والتي كنت لها حصيلة مالية كبيرة.



وأضافت المجلة، أن عبدالحليم عاد إلى جناحه في فندق "هيلتون" ذات ليلة، وخطر له أن يحسب حصيلة أيّامه الأربعة الّتي أمضاها في الرّباط فتبيّن له أنّه قد أخذ مبلغ ستّين ألف جنيه إستريلينيّ ثمنًا للأحزمة الذّهبيّة الأربعة الّتي لم يدفع هو أكثر من ستّة عشر ألف جنيه ثمنا لها، ثمّ أحصى أيضا ما وصل إليه من هدايا ماليّة، فاكتشف أنّها بلغت ما يفوق العشرين ألف دولار.



وكانت إحدى السّيّدات اللّواتي أحضر لهنّ الأحزمة قد اتّصلت بالأخريات.. وطلبت إليهنّ أن يدفعن له ثمنها.. بل وأكثر من هذا نبّهت على كلّ عائلة ستدعوه إلى حفلة، ويغنّي فيها، أن لا تكتفي بمجاملته كلاميّا، بل أن تقدّم له هدايا ماليّة.. لأنّها كانت تعرف أنّه خجول.. وأنّه لا يعترف بأنّه ينفق مبالغ كبيرة على مرضه، وذلك وفقًا لكلام محمد بديع سربيه، رئيس تحرير "الموعد".

