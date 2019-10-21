الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 الموافق 23 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
RevUP Advertisements

أيام زمان

عبدالحليم حافظ جمع أكثر من 60 ألف جنيه إسترليني في 4 أيام بالمغرب

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 11:23 م
الراحل عبدالحليم
الراحل عبدالحليم حافظ
سناء إسماعيل
طباعة
الفنان الراحل عبدالحليم حافظ، كان من أكثر النجوم المصريين المحبوبين بالمغرب ودائمًا كانت حفلاته تشهد حضورا طاغيا من الجماهير المغربية.

وذكرت مجلة "الموعد"، في عددها الصادر بتاريخ 21 أكتوبر عام 1995، في العدد رقم 1687، أن عبدالحليم حافظ، أحيا عددًا من السهرات في بيوت العائلات المغربية والتي كنت لها حصيلة مالية كبيرة.

وأضافت المجلة، أن عبدالحليم عاد إلى جناحه في فندق "هيلتون" ذات ليلة، وخطر له أن يحسب حصيلة أيّامه الأربعة الّتي أمضاها في الرّباط فتبيّن له أنّه قد أخذ مبلغ ستّين ألف جنيه إستريلينيّ ثمنًا للأحزمة الذّهبيّة الأربعة الّتي لم يدفع هو أكثر من ستّة عشر ألف جنيه ثمنا لها، ثمّ أحصى أيضا ما وصل إليه من هدايا ماليّة، فاكتشف أنّها بلغت ما يفوق العشرين ألف دولار.

وكانت إحدى السّيّدات اللّواتي أحضر لهنّ الأحزمة قد اتّصلت بالأخريات.. وطلبت إليهنّ أن يدفعن له ثمنها.. بل وأكثر من هذا نبّهت على كلّ عائلة ستدعوه إلى حفلة، ويغنّي فيها، أن لا تكتفي بمجاملته كلاميّا، بل أن تقدّم له هدايا ماليّة.. لأنّها كانت تعرف أنّه خجول.. وأنّه لا يعترف بأنّه ينفق مبالغ كبيرة على مرضه، وذلك وفقًا لكلام محمد بديع سربيه، رئيس تحرير "الموعد".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

31 مليون جنيه حصيلة شهادات "أمان" ببنك القاهرة

"طاقة البرلمان" تستدعي وزير الكهرباء لبحث نتائج رفع الأسعار

"زى الهوى".. كلمة من معجبة غيرت مسار عبدالحليم حافظ

شاهد بمحاكمة محافظ المنوفية السابق: تسلم رشوة فى علبة هدايا

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 11 ساعة

اتفاقات «مصرية- كويتية» بمليار دولار لتنمية سيناء

منذ حوالي 5 ساعات

هاني شاكر يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد حمو بيكا

منذ ساعة و 15 دقيقة

صوّت لـ صلاح.. فتح باب التصويت على جائزة "بالون دور"

منذ حوالي 10 ساعة

تفاصيل اتفاقيات التعاون الجديدة بين مصر والكويت

ads

الصور

image description

بالصور.. تامر عبد المنعم يكرم لبلبة بندوة قصر السينما

image description

مباراة فوز الزمالك على المقاولون وتصدر الدورى مؤقتًا

image description

"الهضبة" ونجوم الفن والرياضة في حفل زفاف شقيقة ملك قورة

image description

تامر عاشور والليثي وعدوية يشعلون حفل المنارة بحضور جماهيري كبير

image description

نجوم الفن فى العرض المسرحى "سكة السفر" على مسرح الهوسابير (صور)

الأكثر قراءة

هاني شاكر: "لن يحصل حمو بيكا على تصريح بالغناء طالما أنا موجود"

هاني شاكر يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد حمو بيكا

صوّت لـ صلاح.. فتح باب التصويت على جائزة "بالون دور"

الباز: قانون تنظيم الجامعات بحاجة لتغيير كامل.. نظام "الترقيع" غير جائز

أيام زمان

عبدالحليم حافظ جمع أكثر من 60 ألف جنيه إسترليني في 4 أيام بالمغرب

"غمزة عين" كادت أن تدفع ثريا سالم حياتها ثمنًا لها

اعتناق ليلى مراد للإسلام لحظة آذان الفجر.. تعرف على القصة

شريفة ماهر تزوجت من ستيني في سن الخامسة عشر والسبب "والدها"

نجم الساعة

حمادة هلال يخضع لجلسة تصوير جديدة بعدسة مصور "الدستور" هادى كرم

الصحة

إطلاق "المحفظة الوردية" لمكافحة سرطان الثدى بالجامعة العربية

"الكيتو" يسبب تفاقم التهاب الجلد

24 أكتوبر.. اليوم العالمي لشلل الأطفال

في يومه العالمي.. كيفية الوقاية من هشاشة العظام

الرئيس نيوز

هيلاري كلينتون تسخر من رسالة ترامب إلى أردوغان

أمطار في القاهرة خلال ساعات.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء

الصباح لمدبولى: الكويت تقف إلى جانب مصر لحماية أمنها واستقرارها

وزير الخارجية الأمريكي: مستعدون لاستخدام القوة العسكرية ضد تركيا

منوعات

نفوق 55 فيلًا بسبب الجفاف فى زيمبابوى

الزجاجات البلاستيكية.. وسيلة لشراء تذاكر المترو في روما

متحف عملاقة الأثاث السويدية ايكيا يقدم لضيوفه كرات اللحم

ارتفاع معدلات البدانة بسبب التحول في طبيعة النظام الغذائي

كشكول

شاهد.. عرض فيلم لطلاب الأزهر فى معهد العلوم الإسلامية

أول تعليق لـ"التعليم" علي شكوي مشاركة الطلاب في نظافة مدارسهم

"جابر نصار" يعلن مفاجأة جديدة لطلاب الدراسات العليا بحقوق القاهرة

صيدلة أسيوط تستضيف المؤتمر العلمي الـ14 "سند".. 23 أكتوبر

إسلام سياسي

صوفيون يضربون "شاب سلفى" سب أحد شيوخ التصوف - فيديو

كواليس زيارة مفتى الجمهورية وشيخ مشايخ الصوفية لـ«ضريح البدوى»

حرب تكسير العظام تشتعل بين نجل التهامى وأتباع الصوفية

الإخوان يشمتون في والد محمود البنا بعد معرفتهم بمشاركته في عزلهم


زيت وسكر

شاهد.. رئيس الصرف الصحي: سرقة 5500 غطاء بالوعة سنويًا

انفوجراف.. تعرف على الاجراءات والاوراق المطلوبة لتركيب عداد مياه

تأثير القلق المستمر على مرضى السكر

كيف تساعد “البطاطس المهروسة” في زيادة الطاقة؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
لبنان.. بعد الورقة التخديرية
لواء.حمدى البطران
المصريون فى رسائل إنجليزية
غسان شربل
العهد والحكومة والحزب ورسائل الخيبة
يوسف إدوارد
توطين صناعة الحوار
المزيد

الثقافة

"ثورة 19 في الدراما المصرية" بمركز دال للأبحاث.. الأربعاء

الأربعاء.. علاء فرغلي يناقش "وادي الدوم" بالنيل الثقافية

"قراءات في الوثائق التاريخية المصرية" بالمعهد الفرنسي.. 9 نوفمبر

الأربعاء.. "أبو جليل" يناقش "قيام وانهيار الصاد شين" بالنيل الثقافية

صفحتنا ع الفيس بوك