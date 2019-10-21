"العيلة دوت حب".. دورة جديدة بمعهد المشورة بالمعادي

بدء معهد المشورة للأقباط الأرثوذكس، تحت رعاية الانبا دانيال أسقف عام المعادى والبساتين ودارالسلام وتوابعها، فعاليات دورة جديدة تحت عنوان "العيلة دوت حب"، والذي تستمر على مدار 12 أسبوعًا، بكنيسة القديس مارجرجس بمنطقة كوتسيكا التابعة لإيبارشية المعادي.



وشارك بحضور أولى فعاليات الدورة عدد غفير من الشباب والفتيات والأسر والكهنة، ويقدم المحاضرات نخبة من أساتذة المعهد والمتخصصين في مجال المشورة والصحة النفسية.



واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مؤخرا بعيدي رأس السنة القبطية المعروف كنسيًا بـ"عيد النيروز"، لتبدأ عاما قبطيا جديدا يحمل تاريخ 1736 يُختتم في سبتمبر المقبل، بالإضافة إلى عيد الصليب، وتنقطع الكنيسة عن الأصوام المطولة ما خلا صوم يومي الأربعاء والجمعة أسبوعيًا؛ حتى تحتفل بصوم الميلاد في يوم 25 من نوفمبر المقبل.