رشا مهدي تتضامن مع الثورة في لبنان

عبرت الفنانة رشا مهدي، عن تأييدها للثورة اللبنانية والتي خرجت منذ أيام في جميع المناطق اللبنانية للمطالبة بمنع الفساد وتحسين معيشة الأفراد.



وقالت رشا مهدي، في تغريدة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع تويتر: "كمصريين مبنحسش إننا غُرب في لبنان، عشان كده تلاقينا بنتعامل مع مظاهراتهم كأنها عندنا.. بننكت وبنضحك عشان نهون علينا وعليهم، بس ساعة الجد لبنان لو ماشالتهاش الأرض نشيلها في عينينا".



وأضافت: "ربنا يحمي الشعب اللبناني الكريم المضياف ونيجي نحتفل معاكو.. والشمس راح تطلع تزين سما بيروت".



وكان عدد كبير من النجوم قد شاركوا في المظاهرات اللبنانية ومنعم نادين نسيب نجيم ونادين الراسي، وكارمن بصيص، وماجي بو غصن، ومايا دياب، وماريتا الحلاني، والوليد الحلاني، وراغب علامة، وائل جسار وزوجته، وغيرهم من النجوم