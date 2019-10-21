رمضان عبدالمعز: هذا الصحابى اهتز لموته عرش الرحمن

قال رمضان عبدالمعز،الداعية الإسلامي، إن الصحابي سعد بن معاذ اهتز لموته عرش الرحمن.



وأضاف "عبدالمعز" خلال برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc": أن الصحابي سعد بن معاذ استشهد وهو يبلغ من العمر 36 عامًا، مشيرًا إلى أن سعد بن معاذ عند استشهاده بغزوة الخندق قال "اللهم إن كان هذا آخر عهدنا بالمشركين فاجعل هذا في سبيلك".



وأوضح أنه عند استشهاد سعد بن معاذ نزل جبريل عليه السلام وسأل الرسول من هو الصحابي الذي اهتز لموته عرش الرحمن فأجابه بأنه سعد بن معاذ.

